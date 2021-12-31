Ралі Дакар стартує 1 січня: розклад і маршрут найекстремальніших перегонів у світі

Дакар-2022 пройде в Саудівській Аравії / Фото: AFP

Офіційно старт ралі-рейду запланований на 2 січня, але вже 1-го числа гонщики пройдуть так званий етап прогрівання – пролог.

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З 2 по 14 січня учасники змагатимуться в умінні виживати за суворих умов аравійської пустелі. Перегони пройдуть у семи дисциплінах: мотоцикли, квадроцикли, позашляховики, легкі прототипи, мотовсюдиходи, вантажівки та класика.

Розклад етапів "Дакар"-2022.

1 січня. Етап 1A (пролог): Джидда – Хаїль (загальна довжина 834 км / спецділянка 19 км)

Джидда – Хаїль (загальна довжина 834 км / спецділянка 19 км) 2 січня. Етап 1B: Хаїль – Хаїль (546 км / 334 км)

Хаїль – Хаїль (546 км / 334 км) 3 січня. Етап 2: Хаїль – Аль-Артавія (585 км / 339 км)

Хаїль – Аль-Артавія (585 км / 339 км) 4 січня. Етап 3: Аль-Артавія – Аль-Каїсума (554 км / 368 км)

Аль-Артавія – Аль-Каїсума (554 км / 368 км) 5 січня. Етап 4: Аль-Каїсума – Ер-Ріяд (707 км / 465 км)

Аль-Каїсума – Ер-Ріяд (707 км / 465 км) 6 січня. Етап 5: Ер-Ріяд – Ер-Ріяд (563 км / 348 км)

Ер-Ріяд – Ер-Ріяд (563 км / 348 км) 7 січня. Етап 6: Ер-Ріяд – Ер-Ріяд (635 км / 421 км)

Ер-Ріяд – Ер-Ріяд (635 км / 421 км) 8 січня. День відпочинку

9 січня. Етап 7: Ер-Ріяд – Аль-Давадімі (700 км / 401 км)

Ер-Ріяд – Аль-Давадімі (700 км / 401 км) 10 січня. Етап 8: Аль-Давадімі – Ваді-ад-Давасір (828 км / 394 км)

Аль-Давадімі – Ваді-ад-Давасір (828 км / 394 км) 11 січня. Етап 9: Ваді-ад-Давасір – Ваді-ад-Давасір (490 км / 287 км)

Ваді-ад-Давасір – Ваді-ад-Давасір (490 км / 287 км) 12 січня. Етап 10: Ваді-ад-Давасір – Біша (757 км / 374 км)

Ваді-ад-Давасір – Біша (757 км / 374 км) 13 січня. Етап 11: Біша – Біша (500 км / 345 км)

Біша – Біша (500 км / 345 км) 14 січня. ФІНІШ. Етап 12: Біша – Джідда (676 км / 163 км)

Раніше ми писали, що команду Лукашенка не пустили на "Дакар" – санкції у дії. Гонщики білоруської команди МАЗ-СПОРТавто збиралися взяти участь у найпрестижніших ралійних перегонах.