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Ралли Дакар стартует 1 января: расписание и маршрут самой экстремальной гонки в мире

Александр Трикиша
31 декабря, 22:48
В первый день 2022 года стартует самый экстремальный ралли-рейд планеты "Дакар". В третий раз подряд многодневку примет Саудовская Аравия

Дакар-2022 пройдет в Саудовской Аравии / Фото: AFP

Официально старт ралли-рейда запланирован на 2 января, но уже 1-го числа гонщики пройдут так называемый прогревочный этап – пролог.

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Со 2 по 14 января участники будут соревноваться в умении выживать в суровых условиях аравийской пустыни. Гонки пройдут в семи дисциплинах: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легкие прототипы, мотовездеходы, грузовики и классика.

Расписание этапов "Дакар"-2022

  • 1 января. Этап 1A (пролог): Джидда – Хаиль (общая длина 834 км / спецучасток 19 км)
  • 2 января. Этап 1B: Хаиль – Хаиль (546 км / 334 км)
  • 3 января. Этап 2: Хаиль – Аль-Артавия (585 км / 339 км)
  • 4 января. Этап 3: Аль-Артавия – Аль-Каисума (554 км / 368 км)
  • 5 января. Этап 4: Аль-Каисума – Эр-Рияд (707 км / 465 км)
  • 6 января. Этап 5: Эр-Рияд – Эр-Рияд (563 км / 348 км)
  • 7 января. Этап 6: Эр-Рияд – Эр-Рияд (635 км / 421 км)
  • 8 января. День отдыха
  • 9 января. Этап 7: Эр-Рияд – Аль-Давадими (700 км / 401 км)
  • 10 января. Этап 8: Аль-Давадими – Вади-ад-Давасир (828 км / 394 км)
  • 11 января. Этап 9: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (490 км / 287 км)
  • 12 января. Этап 10: Вади-ад-Давасир – Биша (757 км / 374 км)
  • 13 января. Этап 11: Биша – Биша (500 км / 345 км)
  • 14 января. ФИНИШ. Этап 12: Биша – Джидда (676 км / 163 км)

Ранее мы писали, что команду Лукашенко не пустили на "Дакар" – санкции в действии. Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в самой престижной раллийной гонке.