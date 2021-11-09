Ракетки убік! Найкращі тенісистки світу у вечірніх сукнях

Свьонтек, Крейчикова і Саккарі

10 листопада у Мексиці стартує Підсумковий чемпіонат WTA. Напередодні турніру найкращі тенісистки світу взяли участь в офіційній фотосесії. Спортсменки красувалися у вечірніх сукнях.

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Учасниці Підсумкового турніру WTA

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Раніше в Гвадалахарі відбулося жеребкування Підсумкового чемпіонату WTA.

До групи Чічен-Іца потрапили:

Аріна Соболенко (Білорусь)

Марія Саккарі (Греція)

Іга Свьонтек (Польща)

Паула Бадоса (Іспанія)

У групі Теотіуакан зіграють:

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Барбора Крейчикова (Чехія)

Кароліна Плішкова (Чехія)

Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)

Анетт Контавейт (Естонія)

Призовий фонд турніру становить 5 млн доларів.

Раніше ми писали, що зірка світового тенісу Еліна Світоліна гостює зараз у рідних в Одесі де бабуся готує її улюблені млинці.