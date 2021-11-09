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Італія --
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Фінляндія --
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Франція --
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Львів --
Зоря --
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Шахтар --
Рух --
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Олександрія --
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Минай --
Інгулець --
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Ворскла --
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Ракетки убік! Найкращі тенісистки світу у вечірніх сукнях

Любомир Луканюк
9 листопада, 14:53
Зірки жіночого світового тенісу розіграють 5 мільйонів доларів у Гвадалахарі

Свьонтек, Крейчикова і Саккарі

10 листопада у Мексиці стартує Підсумковий чемпіонат WTA. Напередодні турніру найкращі тенісистки світу взяли участь в офіційній фотосесії. Спортсменки красувалися у вечірніх сукнях.

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Учасниці Підсумкового турніру WTA

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Раніше в Гвадалахарі відбулося жеребкування Підсумкового чемпіонату WTA.

До групи Чічен-Іца потрапили:

  • Аріна Соболенко (Білорусь)
  • Марія Саккарі (Греція)
  • Іга Свьонтек (Польща)
  • Паула Бадоса (Іспанія)

У групі Теотіуакан зіграють:

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  • Барбора Крейчикова (Чехія)
  • Кароліна Плішкова (Чехія)
  • Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
  • Анетт Контавейт (Естонія)

Призовий фонд турніру становить 5 млн доларів.

Раніше ми писали, що зірка світового тенісу Еліна Світоліна гостює зараз у рідних в Одесі де бабуся готує її улюблені млинці.