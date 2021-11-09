11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
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Ворскла --
Мариуполь --
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Колос --
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Ракетки в сторону! Лучшие теннисистки мира в вечерних платьях

Любомир Луканюк
9 ноября, 14:53
Звезды женского мирового тенниса разыграют 5 миллионов долларов в Гвадалахаре

Свентек, Крейчикова и Саккари

10 ноября в Мексике стартует Итоговый чемпионат WTA. Накануне турнира лучшие теннисистки мира приняли участие в официальной фотосессии. Спортсменки красовались в вечерних платьях.

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Участницы Итогового турнира WTA

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Ранее в Гвадалахаре состоялась жеребьевка Итогового чемпионата WTA.

В группу Чичен-Ица попали:

  • Арина Соболенко (Беларусь)
  • Мария Саккари (Греция)
  • Ига Свентек (Польша)
  • Паула Бадоса (Испания)

В группе Теотиуакан сыграют:

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  • Барбора Крейчикова (Чехия)
  • Каролина Плишкова (Чехия)
  • Гарбинье Мугуруса (Испания)
  • Анетт Контавейт (Эстония)

Призовой фонд турнира составляет 5 млн долларов.

Ранее мы писали, что звезда мирового тенниса Элина Свитолина гостит сейчас у родных в Одессе, где бабушка готовит ее любимые блинчики.