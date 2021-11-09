Ракетки в сторону! Лучшие теннисистки мира в вечерних платьях

Свентек, Крейчикова и Саккари

10 ноября в Мексике стартует Итоговый чемпионат WTA. Накануне турнира лучшие теннисистки мира приняли участие в официальной фотосессии. Спортсменки красовались в вечерних платьях.

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Участницы Итогового турнира WTA

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Ранее в Гвадалахаре состоялась жеребьевка Итогового чемпионата WTA.

В группу Чичен-Ица попали:

Арина Соболенко (Беларусь)

Мария Саккари (Греция)

Ига Свентек (Польша)

Паула Бадоса (Испания)

В группе Теотиуакан сыграют:

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Барбора Крейчикова (Чехия)

Каролина Плишкова (Чехия)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Анетт Контавейт (Эстония)

Призовой фонд турнира составляет 5 млн долларов.

Ранее мы писали, что звезда мирового тенниса Элина Свитолина гостит сейчас у родных в Одессе, где бабушка готовит ее любимые блинчики.