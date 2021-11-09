Ракетки в сторону! Лучшие теннисистки мира в вечерних платьях

Свентек, Крейчикова и Саккари
10 ноября в Мексике стартует Итоговый чемпионат WTA. Накануне турнира лучшие теннисистки мира приняли участие в официальной фотосессии. Спортсменки красовались в вечерних платьях.
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Участницы Итогового турнира WTA
Ранее в Гвадалахаре состоялась жеребьевка Итогового чемпионата WTA.
В группу Чичен-Ица попали:
- Арина Соболенко (Беларусь)
- Мария Саккари (Греция)
- Ига Свентек (Польша)
- Паула Бадоса (Испания)
В группе Теотиуакан сыграют:
- Барбора Крейчикова (Чехия)
- Каролина Плишкова (Чехия)
- Гарбинье Мугуруса (Испания)
- Анетт Контавейт (Эстония)
Призовой фонд турнира составляет 5 млн долларов.
Ранее мы писали, что звезда мирового тенниса Элина Свитолина гостит сейчас у родных в Одессе, где бабушка готовит ее любимые блинчики.