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П'ять років! Тренер збірної України ухвалив вирок Росії

Олексій Андрейцев
20 травня, 20:03
Олександр Петраков заявив, що ніколи його команда не зіграє зі збірною Росії, до того ж, російських атлетів потрібно вигнати зі світової спільноти на тривалий термін

Петраков не вірив, що Росія може напасти на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зараз готує нашу команду до стикових матчів ЧС-2022. Нещодавно українці зіграли внічию з Рієкою.

Петраков досі не може повірити, що Росія напала на Україну.

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"Колись у СРСР мене вчили, що росіяни – наші брати. Хіба брати так роблять?

Поки я треную збірну України матчу зі збірною Росії точно не буде.

Я вважаю, що росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років. Мінімум! Ця сволота немає права брати участь у мирних змаганнях, де підкреслюються людські цінності. Якщо вони підтримують свого Путіна, то нехай сидять у себе та змагаються між собою. У світі панують мир та любов. А вони не знають, що це таке", – цитує Петракова FanDay.

Петраков ухвалив кадрові рішення перед матчем з шотландцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що Петраков дав кілька днів відпустки футболістам.

Команда збереться в суботу, а вже 23-го та 26-го числа її чекають останні два травневі спаринги. Як повідомив Петраков, в одному з них "синьо-жовті" мають зіграти проти ДР Конго.

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30 травня команда вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Уельсом за право поїхати на мундіаль, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.