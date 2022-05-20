Пять лет! Тренер сборной Украины вынес приговор России

Петраков не верил, что Россия может напасть на Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сейчас готовит нашу команду к стыковым матчам ЧМ-2022. Недавно украинцы сыграли вничью с Риекой.

Петраков до сих пор не может поверить, что Россия напала на Украину.

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"Когда-то в СССР меня учили, что русские – наши братья. Разве братья так поступают? Пока я тренирую сборную Украины матча со сборной России точно не будет. Я считаю, что россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Эти сволочи не имеют право принимать участие в мирных соревнованиях, где подчеркиваются человеческие ценности. Если они поддерживают своего Путина, то пусть сидят у себя и соревнуются между собой. В мире царят мир и любовь. А они не знают, что это такое", – цитирует Петракова FanDay.

Петраков принял кадровые решения перед матчем с шотландцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что Петраков дал несколько дней отпуска футболистам.

Команда соберется в субботу, а уже 23-го и 26-го числа ей предстоят последние два майских спарринга. Как сообщил Петраков, в одном из них "сине-желтые" должны сыграть против ДР Конго.

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30 мая команда отправится в Глазго, где 1 июня сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.