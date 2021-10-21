20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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П'яний фанат Спартака побив журналіста і потрапив до ізолятора (відео)

Андрій Трофімов
21 жовтня, 13:26
Інцидент мав місце після матчу групового раунду Ліги Європи в Москві, в якому Спартак програв Лестеру з рахунком 3:4

Фанат Спартака Валентин Коршунов / Фото: РБК

Поліція затримала колишнього главу фан-клубу московського Спартака Валентина Коршунова, який біля VIP-входу на стадіон "Открытие Банк Арена" побив журналіста РБК Олександра Щеголєва після матчу Спартак – Лестер 3:4.

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Як повідомляє телеграм-канал Мутко против, на Коршунова складено протокол про адміністративне правопорушення, після чого того помістили в ізолятор.

Коршунову загрожує 15 діб арешту, але можливе додавання кримінального покарання за рішенням суду.

За результатами медичного огляду, в крові Коршунова виявили 0,48 проміле алкоголю.

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При цьому у журналіста лікарі не знайшли серйозних травм – він відбувся ударами вуха і вилиці, після обстеження його відпустили додому.

Нагадаємо, минулих вихідних масовою бійкою відзначилася гра РПЛ Спартак – Динамо 2:2. Побилися футболісти московських команд.

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