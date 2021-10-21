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Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
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Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Пьяный фанат Спартака избил журналиста и угодил в изолятор (видео)

Андрей Трофимов
21 октября, 13:26
Инцидент имел место после матча группового раунда Лиги Европы в Москве, в котором Спартак проиграл Лестеру со счетом 3:4

Фанат Спартака Валентин Коршунов / Фото: РБК

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба московского Спартака Валентина Коршунова, возле VIP-входа на стадион "Открытие Банк Арена" избившего журналиста РБК Александра Щеголева после матча Спартак – Лестер 3:4.

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Как сообщает телеграм-канал Мутко против, на Коршунова составлен протокол об административном правонарушении, после чего тот был помещен в изолятор.

Коршунову грозит 15 суток ареста, но возможно добавление уголовного наказания по решению суда.

По результатам медицинского освидетельствования, в крови Коршунова было обнаружено 0,48 промилле алкоголя.

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При этом у журналиста врачи не нашли серьезных травм – он отделался ушибами уха и скулы, после обследования его отпустили домой.

Напомним, на минувших выходных массовой потасовкой отметилась игра РПЛ Спартак – Динамо 2:2. Подрались футболисты московских команд.

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