Пьяный фанат Спартака избил журналиста и угодил в изолятор (видео)

Фанат Спартака Валентин Коршунов / Фото: РБК

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба московского Спартака Валентина Коршунова, возле VIP-входа на стадион "Открытие Банк Арена" избившего журналиста РБК Александра Щеголева после матча Спартак – Лестер 3:4.

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Как сообщает телеграм-канал Мутко против, на Коршунова составлен протокол об административном правонарушении, после чего тот был помещен в изолятор.

Коршунову грозит 15 суток ареста, но возможно добавление уголовного наказания по решению суда.

По результатам медицинского освидетельствования, в крови Коршунова было обнаружено 0,48 промилле алкоголя.

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При этом у журналиста врачи не нашли серьезных травм – он отделался ушибами уха и скулы, после обследования его отпустили домой.

Напомним, на минувших выходных массовой потасовкой отметилась игра РПЛ Спартак – Динамо 2:2. Подрались футболисты московских команд.