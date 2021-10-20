20 октября 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚑 Советы доктора Комаровского 🤐 Темникгейт 👑 Мисс Украина-2021 🦀 Игра в кальмара
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Зимбабвиец поиздевался над Спартаком: четыре гола и сальто назад

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 октября, 21:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Настоящий триллер разыгрался в матче Лиги Европы. Английский Лестер, благодаря зимбабвийскому форварду Дака, сумел добыть волевую победу в Москве
Форвард Лестера Дака празднует взятие ворот Спартака
Форвард Лестера Дака празднует взятие ворот Спартака / Фото: Reuters

В матче третьего тура Лиги Европы Лестер обыграл московский Спартак на его поле со счетом 4:3. Причем англичане проигрывали по ходу матча в два мяча.

Читайте также: Лужи до последнего защищали пустые ворота Болтона. Самый смешной гол в истории

Реклама

Дебют матча не предвещал ничего хорошего команде Брендана Роджерса. Уже на 11-й минуте матча Соболев вывел "красно-белых" вперед.

На последних минутах первого тайма шведский легионер Спартака Ларссон удвоил счет. Гол в "раздевалку" форварда Лестера Патисона Дака сократил отставание.

Реклама

Второй тайм стал бенефисом зимбабвийского нападающего "лис", который до 79-й минуты игры оформил покер. На радостях Дака исполнил свой коронный номер – сальто.

Гол Соболева в самом конце игры уже никак не повлиял на исход матча.

Реклама

В итоге Лестер обошел Спартак в турнирной таблице группы С, а "красно-белые" опустились на третью строчку.

ОБЗОР МАТЧА

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Ворскла

23 окт

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять