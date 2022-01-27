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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

П'яниці та нехлюї! Російських біатлоністів не пустили на рейс до Пекіна

Андрій Трофімов
27 січня, 09:45
Чотири людини зі збірної Росії з біатлону не зуміли вчасно відлетіти до Китаю для участі в Олімпійських іграх

Росіяни Казакевич і Шашилов / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед тих, кого не пустили на літак, опинилися тренер жіночої збірної Росії з біатлону Михайло Шашилов, біатлоністки Ірина Казакевич та Валерія Васнєцова, а також масажист команди Роман Нікітін.

Про це повідомляє Матч ТБ.

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Усіх їх не посадила на свій борт компанія "Аерофлот". Антикоподібний QR-код Казакевич виявився простроченим, у решти його не було в додатку my2022.

На Олімпіаду, яка триматиме в Пекіні з 4 по 20 лютого, вони вирушать щонайменше із запізненням на добу.

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  • "Якщо у них така організація, тоді про які результати на ОІ може йтися?"
  • "Ну, гаразд, спортсмени не встежили, але хіба в команді немає осіб, які відповідають за контроль? Не знають, що QR-код діє 48 годин з моменту відбору проби?"
  • "Пахне нехлюйством..." – обурюються в Мережі уболівальники РФ.

Раніше ми писали про скандал із пияцтвом у Росії перед Олімпіадою. Тренер російських біатлоністок 62-річний Шашилов опинився на межі звільнення через порушення режиму. Проте його залишили на посаді.

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Тренер росіянок пиячить – це вигідно Україні / Фото: Колаж: Сьогодні