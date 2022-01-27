Пьяницы и раздолбаи! Российских биатлонистов не пустили на рейс в Пекин

Россияне Казакевич и Шашилов / Фото: Коллаж: Сегодня
Среди тех, кого не пустили на самолет, оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.
Об этом сообщает Матч ТВ.
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Всех их не посадила на свой борт компания "Аэрофлот". Антиковидный QR-код Казакевич оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.
На Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, они отправятся как минимум с опозданием на сутки.
- "Если у них такая организация, тогда о каких результатах на ОИ может идти речь?"
- "Ну ладно, спортсмены не уследили, но разве в команде нет лиц, отвечающих за контроль? Не в курсе, что QR-код действует 48 часов с момента отбора пробы?"
- "Пахнет раздолбайством..." – негодуют в Сети болельщики РФ.
Ранее мы писали о скандале с пьянками в России перед Олимпиадой. Тренер российских биатлонисток 62-летний Шашилов оказался на грани увольнения из-за нарушения режима. Тем не менее его оставили на своем посту.