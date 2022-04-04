Путінські клоуни. Дубль два. Російський транслятор знову перервав трансляцію Бундесліги

Матч ТВ знову зупинив трансляцію Бундесліги / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Gladbach

Цензура знову у ділі. Російський канал Матч ТВ перервав трансляцію поєдинку Бундесліги Боруссія – Лейпциг з "політичних причин"

Підтримка України ріже очі російським пропагандонам / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

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Історія повторилася і наступного дня. Матч між Борусією Менхенгладбах та Майнцом на Матч ТВ показали лише 9 хвилин. Після цього коментатор звинуватив Німеччину, що та не шанує принцип "спорт поза політикою" і знову попрощався з телеглядачами.

/ Фото: Twitter Gladbach

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Німецька Бундесліга проводить акцію на підтримку України, розміщуючи на стадіонах банери з написами Stop war та Stand with Ukraine на синьо-жовтому фоні.

Російські транслятори не вперше роблять все, щоб приховати усі повідомлення про війну в Україні. Подібне вже траплялося під час матчу Ліги Європи. Коли українець Андрій Ярмоленко забив м'яч, показали інші кадри.