Путинские клоуны. Дубль два. Российский транслятор снова прервал трансляцию Бундеслиги

Матч ТВ снова остановил трансляцию Бундеслиги / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Gladbach

Цензура снова в деле. Российский канал Матч ТВ прервал трансляцию матча Бундеслиги Боруссия – Лейпциг по "политическим причинам"

Поддержка Украины режет глаза российским пропагандонам / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

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История повторилась и на следующий день. Матч между Боруссией Менхенгладбах и Майнцом на Матч ТВ показали всего 9 минут. После этого комментатор обвинил Германию, что она не чтит принцип "спорт вне политики" и снова попрощался с телезрителями.

/ Фото: Twitter Gladbach

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Немецкая Бундеслига проводит акцию в поддержку Украины, размещая на стадионах баннеры с надписями Stop war и Stand with Ukraine на сине-желтом фоне.

Российские трансляторы не впервые делают все, чтобы скрыть все сообщения о войне в Украине. Подобное уже случалось во время матча Лиги Европы. Когда украинец Андрей Ярмоленко забил мяч, показали другие кадры.