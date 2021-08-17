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Путін – вбивця! Олімпійський чемпіон жорстко висловився про главу Росії

Любомир Луканюк
17 серпня, 20:01
Володар золотої медалі Токіо-2020 Жан Беленюк розповів про втрати України через політику Кремля і своє ставлення до Володимира Путіна

Беленюк сказав все, що думає про Путіна

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в різкій формі висловився про президента Росії Володимира Путіна.

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"По суті через цю людину ми не маємо можливості тренуватися в кращому місці підготовки українських спортсменів – в Криму. У нас там відмінна в Євпаторії база для паралімпійців, у нас величезна кількість різних баз – в Алушті, в Ялті. Ми все це втратили, ми не маємо можливості там тренуватися. Ми втратили величезну кількість військовослужбовців наших. Це сльози і горе величезної кількості матерів і батьків. Тобто, ми багато втратили через політику Кремля. Нам потрібно робити все, щоб у результаті на фініші ми опинилися переможцями.

Всі в Україні точно знають, що Путін – вбивця, що його політика вбиває молодих людей", – заявив в інтерв'ю YouTube-каналі Олесі Бацман.

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Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Раніше Жан Беленюк жорстко висловився про російську телеведучу Ольгу Скабєєву, яка дістала з архіву їхнє спільне фото 2016 року.

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