Путин – убийца! Олимпийский чемпион жестко высказался о главе России

Беленюк сказал все, что думает о Путине

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в резкой форме высказался о президенте России Владимире Путине.

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"По сути из-за этого человека мы не имеем возможности тренироваться в лучшем месте подготовки украинских спортсменов – в Крыму. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз – в Алуште, в Ялте. Мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть, мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы в итоге на финише мы оказались победителями.

Все в Украине точно знают, что Путин – убийца, что его политика убивает молодых ребят", – заявил в интервью YouTube-каналу Алеси Бацман.

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Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Ранее Жан Беленюк жестко высказался о российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая достала из архива их совместное фото 2016 года.