17 августа 22:00
Монако --
Шахтер --
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Путин – убийца! Олимпийский чемпион жестко высказался о главе России

Любомир Луканюк
17 августа, 20:01
Обладатель золотой медали Токио-2020 Жан Беленюк рассказал о потерях Украины из-за политики Кремля и своем отношении к Владимиру Путину

Беленюк сказал все, что думает о Путине

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк в резкой форме высказался о президенте России Владимире Путине.

Смотрите также: Вот это казак! Жан Беленюк станцевал после "золота" Токио-2020

"По сути из-за этого человека мы не имеем возможности тренироваться в лучшем месте подготовки украинских спортсменов – в Крыму. У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз – в Алуште, в Ялте. Мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться. Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть, мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы в итоге на финише мы оказались победителями.

Все в Украине точно знают, что Путин – убийца, что его политика убивает молодых ребят", – заявил в интервью YouTube-каналу Алеси Бацман.

Реклама

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Ранее Жан Беленюк жестко высказался о российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая достала из архива их совместное фото 2016 года.

Реклама