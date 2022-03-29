Путін не заслуговує ані місця, ані кисню! У Шахтарі жорстко проїхалися по агресору

Даріо Срна розповів про свою ненависть до Володимира Путіна

Вже понад місяць в Україні триває війна, яку проти нашої країни розв'язала Росія. Армія фашистів по-звірячому знищує ракетами наші міста та мирне населення.

Жертвою агресії став український футбол. УПЛ пішла на паузу, а футболісти, по суті, залишилися без роботи. Команди допомагають країні, чим можуть, поза футбольним полем.

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Наприклад, директор з футболу Шахтаря Даріо Срна в інтерв'ю The Daily Mirror розповів про евакуацію ста дітей з футбольної академії клубу до Хорватії. Разом з ними вирушили і їхні мами.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти. У Спліті ми мобілізували 100 дітей з академії Шахтаря, вони перебувають у готелях з мамами. Хайдук, де я розпочинав свою кар'єру, і ми намагаємось організувати для них якісь збори. Вони живуть у готелях біля моря. Уряд Хорватії мені вже дуже допоміг. Протягом 19 років ігрової кар'єри Україна вітала мене з розпростертими обіймами з першого дня. Тепер я намагаюся зробити все можливе, щоб допомогти їм у гуманітарній кризі".

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Також Срна висловив свою жорстку думку про президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав криваву війну в нашій країні.

"Я не поважаю людину, яка віддала наказ про цю війну. Я навіть не хочу вимовляти його ім'я. Він не заслуговує ні на місце, ні на кисень, витрачений на нього. Він виступає за все погане у цьому світі. Він не заслуговував на проведення чемпіонату світу у своїй країні, а заявка Росії на проведення Євро-2028 має бути якимсь жартом. Вони не отримають жодного голосу, жодна нормальна країна за них не проголосує.

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Також Даріо запевнив, що буде з Шахтарем у цей скрутний час, і закликає світ допомогти Україні у боротьбі з російським фашизмом.

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