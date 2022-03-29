Путин не заслуживает ни места, ни кислорода! В Шахтере жестко проехались по агрессору

Дарио Срна рассказал о своей ненависти к Владимиру Путину
Уже более месяца в Украине длится война, которую против нашей страны развязала Россия. Армия фашистов зверски уничтожает ракетами наши города и мирное население.
Жертвой агрессии стал и украинский футбол. УПЛ ушла на паузу, а футболисты по сути остались без работы. Команды помогают стране, чем могут, вне футбольного поля.
К примеру, директор по футболу Шахтера Дарио Срна в интервью The Daily Mirror рассказал об эвакуации ста детей из футбольной академии клуба в Хорватию. Вместе с ними отправились и их мамы.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь. В Сплите мы мобилизовали 100 детей из академии Шахтера, они находятся в отелях с мамами. Хайдук, где я начинал свою карьеру, и мы пытаемся организовать для них какие-то сборы.
Они живут в отелях у моря. Правительство Хорватии мне уже очень помогло. В течение 19 лет игровой карьеры Украина приветствовала меня с распростертыми объятиями с первого дня. Теперь я пытаюсь сделать все возможное, чтобы помочь им в гуманитарном кризисе".
Также Срна высказал свое жесткое мнение о президенте РФ Владимире Путине, который развязал кровавую войну в нашей стране.
"Я не уважаю человека, отдавшего приказ об этой войне. Я даже не хочу произносить его имя. Он не заслуживает ни места, ни кислорода, потраченного на него. Он выступает за все плохое в этом мире.
Он не заслуживал проведения чемпионата мира в своей стране, а заявка России на проведение Евро-2028 должна быть какой-то шуткой. Они не получат ни одного голоса, ни одна нормальная страна за них не проголосует".
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Также Дарио заверил, что будет с Шахтером в это трудное время, и призывает мир помочь Украине в борьбе с российским фашизмом.
"Я горжусь тем, что прожил в Украине 19 лет. Что бы ни случилось, я буду з Шахтером. Мы одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом Ринатом Ахметовым.
Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Мир должен помогать Украине найти способ остановить бомбы, убийства и войну".