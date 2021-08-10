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ПСЖ анонсував прихід Мессі крутим відео

Олександр Трикіша
10 серпня, 17:16
Парі Сен-Жермен анонсував трансфер аргентинського нападаючого Ліонеля Мессі вогняним відео. Колишній лідер Барселони повинен стати гравцем французької команди в найближчі години

Ліонель Мессі в кроці від переходу в ПСЖ / Фото: Reuters

У соцмережах ПСЖ з'явилося коротке відео, в якому мигцем помітний футболіст в футболці збірної Аргентини, а потім подальші кадри супроводжуються аргентинським прапором.

Ліонель вже вилетів до Парижа разом зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо і дітьми. В аеропорту футболіста проводжали десятки журналістів.

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Як ми повідомляли, ПСЖ і Ліонель Мессі погодили контракт на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.

Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро в рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж в два рази менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро в рік.

СКІЛЬКИ БУДЕ ОТРИМУВАТИ МЕССІ В ПСЖ

  • 35 млн євро – на рік
  • 2,9 мільйона євро – на місяць
  • 675 тисяч євро – в тиждень
  • 95 890 євро – в день
  • 67 євро – в хвилину
  • 1,1 євро – в секунду

У складі Барселони Мессі 10 раз став чемпіоном Іспанії, завоював сім Кубків і вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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