ПСЖ анонсировал приход Месси крутым видео

Лионель Месси в шаге от перехода в ПСЖ / Фото: Reuters

В соцсетях ПСЖ появилось короткое видео, в котором мельком заметен футболист в футболке сборной Аргентины, а затем дальнейшие кадры сопровождаются аргентинским флагом.

Лионель уже вылетел в Париж вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо и детьми. В аэропорту футболиста провожали десятки журналистов.

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Как мы сообщали, ПСЖ и Лионель Месси согласовали контракт на два года с возможностью продления еще на один – до лета 2024-го. Сейчас Лео 34 года.

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

35 млн евро – в год

2,9 миллиона евро – в месяц

675 тысяч евро – в неделю

95 890 евро – в день

67 евро – в минуту

1,1 евро – в секунду

В составе Барселоны Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.