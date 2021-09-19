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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Минай --
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Провокація вдалася. Образливий банер фанатів Ланса ледь не зірвав матч чемпіонату Франції

Сергій Шаховець
19 вересня, 12:46
Вболівальники Ланса влаштували теплий прийом футболістам і фанатам Лілля. У підсумку, тільки з допомогою поліції поєдинок вдалося продовжити

Образливий банер уболівальників Ланса / Фото: Twitter

Напередодні матчу 6-го туру французької Ліги 1 між Лансом і Ліллем, вболівальники господарів поля влаштували неприємний сюрприз для ультрас гостей.

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На центральній трибуні стадіону "Фелікс Болар" фанати Ланса виклали напис: "Лілль – лайно".

Швидше за все, цей напис і спровокував два табори уболівальників під час північного дербі Ліги 1.

Нагадаємо, що фанати Ланса ледь не зірвали суботній матч чемпіонату Франції Ланс – Лілль (1:0). В перерві зустрічі вболівальники господарів підбігли до сектору з ультрас Лілля і вступили з ними в бійку.

Зіткнення на матчі Ланс – Лілль / Фото: Reuters

Для наведення порядку на стадіоні довелося підключити поліцію.

У підсумку з півгодинною затримкою, але другий тайм все-таки стартував. Гол поляка Франковськи на 74-й хвилині приніс Лансу перемогу 1:0.

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