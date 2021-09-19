Провокація вдалася. Образливий банер фанатів Ланса ледь не зірвав матч чемпіонату Франції

Образливий банер уболівальників Ланса / Фото: Twitter
Напередодні матчу 6-го туру французької Ліги 1 між Лансом і Ліллем, вболівальники господарів поля влаштували неприємний сюрприз для ультрас гостей.
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На центральній трибуні стадіону "Фелікс Болар" фанати Ланса виклали напис: "Лілль – лайно".
Швидше за все, цей напис і спровокував два табори уболівальників під час північного дербі Ліги 1.
Нагадаємо, що фанати Ланса ледь не зірвали суботній матч чемпіонату Франції Ланс – Лілль (1:0). В перерві зустрічі вболівальники господарів підбігли до сектору з ультрас Лілля і вступили з ними в бійку.
Для наведення порядку на стадіоні довелося підключити поліцію.
У підсумку з півгодинною затримкою, але другий тайм все-таки стартував. Гол поляка Франковськи на 74-й хвилині приніс Лансу перемогу 1:0.