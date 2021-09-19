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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Провокация удалась. Оскорбительный баннер фанатов Ланса едва не сорвал матч чемпионата Франции

Сергей Шаховец
19 сентября, 12:46
Болельщики Ланса устроили теплый прием футболистам и фанатам Лилля. В итоге, только с помощи полиции поединок удалось продолжить

Оскорбительный баннер болельщиков Ланса / Фото: Twitter

Накануне матча 6-го тура французской Лиги 1 между Лансом и Лиллем, болельщики хозяев поля устроили неприятный сюрприз для ультрас гостей.

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На центральной трибуне стадиона "Феликс Болар" фанаты Ланса выложили надпись: "Лилль – дерьмо".

Скорее всего, эта надпись и спровоцировал два лагеря болельщиков во время северного дерби Лиги 1.

Напомним, что фанаты Ланса едва не сорвали субботний матч чемпионата Франции Ланс – Лилль (1:0).В перерыве встречи болельщики хозяев подбежали к сектору с ультрас Лилля и вступили с ними в драку.

Столкновения на матче Ланс – Лилль / Фото: Reuters

Для наведения порядка на стадионе пришлось подключить полицию.

В итоге с получасовой задержкой, но второй тайм все-таки стартовал. Гол поляка Франковски на 74-й минуте принес Лансу победу 1:0.

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