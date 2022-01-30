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Провокація Китаю: Україну та Росію розмістили поряд на Олімпіаді

Олександр Трикіша
30 січня, 14:27
Олімпійські ігри в Пекіні ще не розпочалися, а скандалів – хоч відбавляй. Українським спортсменам радили не спілкуватися з росіянами, тож організатори вирішили посадити їх поряд

Китай робить все, щоб Україна і Росія опинилися поряд / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося фото арени для фігурного катання, де українську делегацію розташували поряд із місцями для РОК.

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Саме під такою назвою виступатимуть російські спортсмени, оскільки Росія досі відбуває покарання за махінації з допінгом. Росіянам заборонено використовувати національний гімн та прапор.

Нагадаємо, українським спортсменам рекомендували давати інтерв'ю українською мовою та не фотографуватися з представниками РОК.

Спочатку в Україні відмовлялися від таких рекомендацій, але крапку у чутках поставив сам міністр.

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"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами із російським прапором.

Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не потрібно піддаватися політичним провокаціям", – цитує Гутцайта Сьогодні.Спорт.

Після цього у Росії почалася нова істерика. Першим "підірвався" коментатор із "Миротворця".