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Провокация Китая: Украину и Россию разместили рядом на Олимпиаде

Александр Трикиша
30 января, 14:27
Олимпийские игры в Пекине еще не начались, а скандалов – хоть отбавляй. Украинским спортсменам советовали не общаться с россиянами, так организаторы решили посадить их рядом

Китай делает все, чтобы Украина и Россия оказались рядом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось фото арены для фигурного катания, где украинскую делегацию расположили рядом с местами для ОКР.

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Именно под таким названием будут выступать российские спортсмены, так как Россия до сих пор отбывает наказание за махинации с допингом. Россиянам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

Напомним, украинским спортсменам рекомендовали давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР.

Изначально в Украине отнекивались от таких рекомендаций, но точку в слухах поставил сам министр.

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"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом.

Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – цитирует Гутцайта Сегодня.Спорт.

После этого в России началась новая истерика. Первым "подорвался" комментатор из "Миротворца".