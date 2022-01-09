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Проти Усика задумали виставити Вайлдера

Андрій Трофімов
9 січня, 23:59
Український суперваговик може провести поєдинок з найкращим нокаутером світу

Вайлдер vs Усик / Фото: Reuters

Незважаючи на дві поспіль нищівні поразки від Тайсона Ф'юрі, Деонтей Вайлдер залишається в топі суперважкого дивізіону, а одним із його наступних суперників може стати Олександр Усик, що б'ється нині зі стихією у Буковелі.

Про це заявив Тім Сміт – віцепрезидент компанії Premier Boxing Champions, клієнтом якої є Вайлдер.

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"У Деонтея велике серце, і для нього, як і раніше, залишаються варіанти з великими боями. Я кажу про Енді Руїса, Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Якщо дивитися на хевівейт, то Деонтей – у ТОП-4 або ТОП-5 з точки зору його маркетингової привабливості та приголомшливої здатності нокаутовувати людей одним ударом", – наводить слова Тіма Сміта vringe.

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Бережи Господь Тайсона Фьюрі, але ніхто не назве його магнітом для публіки, якщо він не б'ється з Вайлдером. Ніхто, – переконаний Сміт. – Хіба що в Англії, якщо він буде битися з Джошуа – ось тоді він привабливий. Чи з Усиком. Але якщо ми говоримо про Америку, хто дивитиметься цих хлопців, якщо в рингу проти них немає Вайлдера? Тож він усе ще у справі. Нехай відпочине і вирішує, коли йому повернутися в ринг".

Вусік, Ф'юрі та Вайлдер / Фото: Reuters

Зазначимо, що 2022 року бій Усик – Вайлдер видається нереальним. У квітні в українця планується реванш з Ентоні Джошуа, а потім, у разі перемоги, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

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Але якщо українцю й доведеться зустрітися з Вайлдером, американець не має стати для нього проблемою. На думку промоутера Олександра, як Вайлдер, так і Ф'юрі для Усика – булочки з корицею.

Нагадаємо, зі своїх 42 перемог на профі-рингу 41 американець Вайлдер здобув нокаутом. Тренує його колишній спаринг-партнер Усіка Малік Скотт.

Дивіться відео останніх боїв Усика та Вайлдера

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