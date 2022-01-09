Против Усика задумали выставить Уайлдера

Уайлдер vs Усик / Фото: Reuters

Несмотря на два кряду сокрушительных поражения от Тайсона Фьюри, Деонтей Уайлдер остается в топе супертяжелого дивизиона, а одним из его следующих соперников может стать бьющийся ныне со стихией в Буковеле Александр Усик.

Об этом заявил Тим Смит – вице-президент компании Premier Boxing Champions, клиентом которой является Уайлдер.

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"У Деонтея большое сердце, и для него по-прежнему остаются варианты с большими боями. Я говорю об Энди Руисе, Энтони Джошуа и Александре Усике. Если смотреть на хэвивейт, то Деонтей – в ТОП-4 или ТОП-5 с точки зрения его маркетинговой привлекательности и потрясающей способности нокаутировать людей одним ударом", – приводит слова Тима Смита vringe.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Храни Господь Тайсона Фьюри, но никто не назовет его магнитом для публики, если только он не дерется с Уайлдером. Никто, – убежден Смит. – Разве что в Англии, если он будет драться с Джошуа – вот тогда он притягателен. Ну или с Усиком. Но если мы говорим об Америке, кто будет смотреть этих ребят, если в ринге против них нет Уайлдера? Так что он все еще в деле. Пусть отдохнет и сам решает, когда ему вернуться в ринг".

Усик, Фьюри и Уайлдер / Фото: Reuters

Отметим, что в 2022 году бой Усик – Уайлдер кажется нереальным. В апреле у украинца планируется реванш с Энтони Джошуа, а затем, в случае победы, поединок за титул абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

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Но если украинцу и придется встретиться с Уайлдером, американец не должен стать для него проблемой. По мнению промоутера Александра, как Уайлдер, так и Фьюри для Усика – булочки с корицей.

Напомним, из своих 42 побед на профи-ринге 41 американец Уайлдер добыл нокаутом. Тренирует его бывший спарринг-партнер Усика Малик Скотт.

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