Проти ізраїльтянина на Олімпіаді відмовився битися другий поспіль дзюдоїст

Ізраїльский дзюдоїст Тохар Бутбул / Фото: Reuters
Суданець Мохамед Абдалрасул, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, не пояснив причину відмови від виходу на бій 1/16 фіналу проти ізраїльтянина Тохара Бутбула. Він просто не з'явився на поєдинок, хоча напередодні успішно пройшов зважування.
Суданцеві автоматично зарахували поразку, а ізраїльтянинові – перемогу.
Вочевидь, не обійшлося без політичного підґрунтя – в 1948 році Судан оголосив війну Ізраїлю, а до минулої осені між країнами не було дипломатичних відносин.
Раніше від бою з ізраїльтянином Тохаром Бутбулом відмовився алжирець Фетхі Нурін, заявивши, що "не хоче бруднити руки".
Наразі дві держави не мають офіційних дипломатичних відносин, Алжир не визнає Ізраїль.
Алжирець Нурін і ізраїльтянин Бутбул / Фото: Twitter
Алжирець Нурін, поки на невизначений строк, відсторонений від змагань Міжнародною федерацією дзюдо.
"Позиція Нуріна повністю суперечить філософії Міжнародної федерації дзюдо, яка провадить сувору політику недискримінації", – заявили в IJF
Схоже, така ж доля чекає і суданця Абдалрасула.
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Що стосується ізраїльтянина Тохара Бутбула, то після бойкоту з боку двох суперників він в 1/8 фіналу здолав молдаванина Віктора Стерпу, але потім програв корейцеві Ан Чанг Риму і канадцеві Артуру Маржелідону і втратив шанси на медаль.