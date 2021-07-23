Алжирський дзюдоїст знявся з Олімпіади, дізнавшись, хто може стати його суперником

Фетхи Нурін, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, знявся з Олімпіади, ледь дізнавшись результати жеребкування.
Про це повідомляє Yahoo Sports.
Річ у тім, що в разі перемоги в першому раунді, в наступному Нурін міг би зустрітися з ізраїльтянином Тохаром Бутбулем.
Наразі дві держави не мають офіційних дипломатичних відносин, Алжир не визнає Ізраїль.
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Тренер Нуріна, Амар Бен Якліф, так прокоментував ситуацію:
"Нам не пощастило з жеребкуванням. Ми отримали суперника з Ізраїлю і тому вирішили знятися. Ми ухвалили правильне рішення"
Відзначимо, що на чемпіонаті світу 2019 року Нурін знявся з турніру з аналогічної причини.
Не виключено, щодо Нуріна і Алжиру застосують санкції.
Нещодавно збірну Ірану на чотири роки відлучили від міжнародних змагань з дзюдо за те, що влада країни на ЧС-2019 наказала своєму спортсмену Саїду Моллаеї знятися з турніру, щоб не зустрітися з ізраїльтянином Сагі Мукі.
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