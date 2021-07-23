Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Алжирський дзюдоїст знявся з Олімпіади, дізнавшись, хто може стати його суперником

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
23 липня, 14:21
Копіювати лінк
Фетхі Нурін відмовився виступати на Іграх у Токіо після того, як стало відомо, що його опонентом на змаганнях може виявитися представник Ізраїлю
Алжирець Нурін і ізраїльтянин Бутбул
Алжирець Нурін і ізраїльтянин Бутбул / Фото: Twitter

Фетхи Нурін, який виступає у ваговій категорії до 73 кг, знявся з Олімпіади, ледь дізнавшись результати жеребкування.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Річ у тім, що в разі перемоги в першому раунді, в наступному Нурін міг би зустрітися з ізраїльтянином Тохаром Бутбулем.

Наразі дві держави не мають офіційних дипломатичних відносин, Алжир не визнає Ізраїль.

Читайте також: Збірна Гвінеї знялася з Олімпіади: дві причини

Тренер Нуріна, Амар Бен Якліф, так прокоментував ситуацію:

"Нам не пощастило з жеребкуванням. Ми отримали суперника з Ізраїлю і тому вирішили знятися. Ми ухвалили правильне рішення"

Відзначимо, що на чемпіонаті світу 2019 року Нурін знявся з турніру з аналогічної причини.

Не виключено, щодо Нуріна і Алжиру застосують санкції.

Нещодавно збірну Ірану на чотири роки відлучили від міжнародних змагань з дзюдо за те, що влада країни на ЧС-2019 наказала своєму спортсмену Саїду Моллаеї знятися з турніру, щоб не зустрітися з ізраїльтянином Сагі Мукі.

Читайте також: В Японії затримали штангіста з Уганди, який втік зі збірної перед Олімпіадою

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти