Против израильтянина на Олимпиаде отказался драться второй кряду дзюдоист

Израильский дзюдоист Тохар Бутбул / Фото: Reuters
Суданец Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, не объяснил причину отказа выходить на бой 1/16 финала против израильтянина Тохара Бутбула. Он просто не явился на поединок, хотя накануне успешно прошел взвешивание.
Суданцу автоматически засчитали поражение, а израильтянину – победу.
Наверняка не обошлось без политической подоплеки – в 1948 году Судан объявил войну Израилю, а до прошлой осени между странами не было дипломатических отношений.
Ранее от боя с израильтянином Тохаром Бутбулом отказался алжирец Фетхи Нурин, заявив, что "не хочет пачкать руки".
В настоящее время два государства не имеют официальных дипломатических отношений, Алжир не признает Израиль.
Алжирец Нурин и израильтянин Бутбул / Фото: Twitter
Алжирец Нурин, пока на неопределенный срок, отстранен от соревнований Международной федерацией дзюдо.
"Позиция Нурина полностью противоречит философии Международной федерации дзюдо, которая проводит строгую политику недискриминации", – заявили в IJF
Похоже, та же участь ждет и суданца Абдалрасула.
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Что касается израильтянина Тохара Бутбула, то после бойкота со стороны двух соперников он в 1/8 финала одолел молдаванина Виктора Стерпу, но затем проиграл корейцу Ан Чанг Риму и канадцу Артуру Маржелидону и потерял шансы на медаль.