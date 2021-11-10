Просто найгірший. Російського гонщика вигнали із нічного клубу

Мазепін проводить перший сезон в Ф-1

Російський пілот Формули-1 Микита Мазепін потрапив у скандал. Гонщика команди Хаас довелося силою виганяти із нічного клубу.

Інцидент стався у Мехіко, де відбулося Гран-прі Мексики. Там Мазепін посів останнє місце серед тих, хто фінішував.

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А потім у соцмережах з'явилося відео, як служба безпеки нічного клубу та Мазепін на підвищених тонах з'ясовують взаємини. Після словесної суперечки росіянина вигнали. Відео з клубу опублікувала AlertaF1 в Twitter.

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Микита Мазепін – син російського олігарха, власника "Уралхіму" Дмитра Мазепіна. Завдяки грошима свого батька він отримав право брати участь у Формулі-1. Там він регулярно посідає останні місця.