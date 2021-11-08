Формула-1 у Мексиці: Ферстаппен перемагає, тато Переса запалює

Макс Ферстаппен став ще ближчим до чемпіонського титулу, але найщасливіша людина на Землі – батько Серхіо Переса

Ферстаппен між двома Пересами / Фото: Reuters

На автодромі в Мехіко завершилися перегони Гран-прі Мексики Формули-1. Перемогу святкував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, другий рядок посів гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон. Замкнув трійку найкращих ще один пілот Ред Булл Серхіо Перес.

"Хочу привітати Макса. Їхня машина була значно швидшою цього вікенду, ми нічого не могли з цим вдіяти", – визнав після гонки Гамільтон.

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Ферстаппен, який став першим в історії 3-разовим переможцем Гран-прі Мексики, збільшив відрив у особистому заліку від Льюїса Гамільтона до 19 балів.

До кінця сезону залишаються чотири етапи.

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Зазначимо, що героєм соцмереж після цієї гонки став батько мексиканського гонщика Серхіо Переса – Антоніо. Його радості після потрапляння сина на подіум не було меж – він розмахував прапором Мексики і мало не задушив сина в обіймах.

Саме Переса-молодшого вболівальники визнали найкращим пілотом Гран-прі Мексики – після старту з четвертої позиції Серхіо проїхав майже всю дистанцію на третьому рядку та пресингував Льюїса Гамільтона, але так і не зміг його атакувати.

Раніше ми писали, що охоронці влаштували скандал перед гонкою Формули-1 через сексуальну репершу.