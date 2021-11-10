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Просто худший. Российского гонщика выгнали из ночного клуба

Андрей Трофимов
10 ноября, 18:40
Худший пилот Формулы-1 не смог нормально отдохнуть в Мексике, охрана выгнала Никиту Мазепина из ночного клуба

Мазепин проводит первый сезон Ф-1

Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин попал в скандал. Гонщика команды Хаас пришлось силой выгонять из ночного клуба.

Инцидент произошел в Мехико, где состоялось Гран-при Мексики. Там Мазепин занял последнее место среди тех, кто финишировал.

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А потом в соцсетях появилось видео, как служба безопасности ночного клуба и Мазепин на повышенных тонах выясняют отношения. После словесной перепалки россиянина выгнали. Видео из клуба опубликовала AlertaF1 в Twitter.

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Никита Мазепин – сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Благодаря деньгами своего отца он получил право участвовать в Формуле-1. Там он регулярно занимает последние места.