Просить третю дозу: Світоліна різко змінила думку про вакцину

Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

Перша ракетка українського тенісу Еліна Світоліна підтримала обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для участі у першому мейджорі наступного року Australian Open (17 – 30 січня).

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"Навіть якщо скажуть, що потрібно зробити щеплення третьою дозою, то я радо це виконаю. Зараз я сама бачу, як багато нових випадків, як багато гравців заразилися коронавірусом", – наводить слова Еліни Світоліної Adelaidenow.com.au.

"Багато наших друзів захворіло, ситуація нині досить складна", – додала Еліна.

Зазначимо, що щеплення від COVID-19 стало обов'язковою умовою для участі в Australian Open-2022 на вимогу австралійського штату Вікторія.

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Нагадаємо, ще навесні Світоліна боялася робити щеплення від коронавірусу. "Я думала зробити щеплення, але друзі порадили ще трохи почекати, подивитися, як воно все буде, тому що в деяких випадках точно виникали побічні ефекти", – стверджувала українка.

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При цьому Світоліна скаржилася, що втрачала великі гроші через пандемію. Під час паузи у змаганнях тенісистка оплачувала роботу тренера, хоч сама не отримувала ні призових, ні виплат від спонсорів.