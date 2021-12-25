Просит третью дозу: Свитолина резко изменила мнение о вакцине

Элина Свитолина / Фото: REUTERS
Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина поддержала обязательную вакцинацию против коронавируса для участия в первом мэйджоре следующего года Australian Open (17 – 30 января).
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"Даже если скажут, что нужно сделать прививку третьей дозой, то я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились коронавирусом", – приводит слова Элины Свитолиной Adelaidenow.com.au.
"Многие наши друзья заболели, ситуация сейчас довольно тяжелая", – добавила Элина.
Отметим, что прививка от COVID-19 стала обязательным условием для участия в Australian Open-2022 по требованию австралийского штата Виктория.
Напомним, еще весной Свитолина боялась делать прививку от коронавируса. "Я думала привиться, но друзья посоветовали еще немного подождать, посмотреть, как оно все пойдет, потому что в некоторых случаях точно возникали побочные эффекты", – говорила украинка.
При этом Свитолина жаловалась, что теряла большие деньги из-за пандемии. Во время паузы в соревнованиях теннисистка оплачивала работу тренера, хотя сама не получала ни призовых, ни выплат от спонсоров.