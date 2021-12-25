Просит третью дозу: Свитолина резко изменила мнение о вакцине

Элина Свитолина / Фото: REUTERS

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина поддержала обязательную вакцинацию против коронавируса для участия в первом мэйджоре следующего года Australian Open (17 – 30 января).

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"Даже если скажут, что нужно сделать прививку третьей дозой, то я с радостью это выполню. Сейчас я сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились коронавирусом", – приводит слова Элины Свитолиной Adelaidenow.com.au.

"Многие наши друзья заболели, ситуация сейчас довольно тяжелая", – добавила Элина.

Отметим, что прививка от COVID-19 стала обязательным условием для участия в Australian Open-2022 по требованию австралийского штата Виктория.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Напомним, еще весной Свитолина боялась делать прививку от коронавируса. "Я думала привиться, но друзья посоветовали еще немного подождать, посмотреть, как оно все пойдет, потому что в некоторых случаях точно возникали побочные эффекты", – говорила украинка.

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При этом Свитолина жаловалась, что теряла большие деньги из-за пандемии. Во время паузы в соревнованиях теннисистка оплачивала работу тренера, хотя сама не получала ни призовых, ни выплат от спонсоров.