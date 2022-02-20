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5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Прощавай, щаслива в'язнице! Реквієм за Олімпіадою-2022

Любомир Луканюк
20 лютого, 18:50
У Пекіні завершилися унікальні Ігри – всі олімпійці були ізольовані в "бульбашці" і не мали права контактувати з місцевим населенням

Олімпійська родина переживе цю кризу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

XXIV зимові Ігри у Пекіні офіційно закриті. То була незвичайна Олімпіада. Тут, у Китаї, її прозвали "щасливою в'язницею".

Щаслива, бо з тобою носяться як із писаною торбою. Намагаються догодити і ублажити. Порошинки здувають.

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А в'язниця, бо ти за ґратами, за огорожею. Начебто все є, а не вистачає свободи. Немає можливості познайомитись із китайською культурою, кухнею, традиціями. Подивитися на одне із чудес світу – Велику китайську стіну, що лежить на відстані простягнутої руки.

А якщо погано поводишся, то потрапиш у карцер. Хворих на коронавірус відправляли на карантин. Для багатьох це означало – прощавай, Олімпіадо.

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Як мені розповідала українка, яка живе у Піднебесній, китайцям все одно, що відбувається в іншому світі. Їх це не хвилює.

Отак було і під час Ігор. Їх не хвилювало, що Європа вже дуже лояльно ставитться до пандемії COVID-19. Вони вирішили убезпечити своє населення від іноземців і всіх загнали до клітки. Без тіні сумління обмежили доступ до месенджерів, соцмереж, популярних сайтів і додатків, ускладнивши роботу журналістам.

З іншого боку, це були добрі Ігри. Було багато емоцій, перемог та розчарувань. Були душевні церемонії відкриття та закриття. Неймовірно милі волонтери, які намагалися допомогти у всьому й завжди.

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І так хочеться, щоб олімпійці більше не потрапляли в "щасливі в'язниці". Щоб пандемія коронавірусу закінчилася і наступна Олімпіада – літня у Парижі-2024 – відбулася мирно і весело.