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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Прощай, счастливая тюрьма! Реквием по Олимпиаде-2022

Любомир Луканюк
20 февраля, 18:50
В Пекине завершились уникальные Игры – все олимпийцы были изолированы в "пузыре" и не имели права контактировать с местным населением

Олимпийская семья переживет этот кризис / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

XXIV зимние Игры в Пекине официально закрыты. Это была необычная Олимпиада. Здесь, в Китае, ее прозвали "счастливая тюрьма".

Счастливая, потому что с тобой носятся как с писаной торбой. Стараются угодить и ублажить. Пылинки сдувают.

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А тюрьма, потому что ты за решеткой, за забором. Вроде все есть, а не хватает свободы. Нет возможности познакомиться с китайской культурой, кухней, традициями. Посмотреть на одно из чудес света – Великую китайскую стену, которая находится на расстоянии вытянутой руки.

А если себя плохо ведешь, то попадешь в карцер. Заболевших коронавирусом отправляли на карантин. Для многих это значило – прощай, Олимпиада.

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Как мне рассказывала украинка, которая живет в Поднебесной, китайцам все равно, что происходит в другом мире. Их это не волнует.

Вот так было и во время Игр. Их не волновало, что Европа уже очень лояльно относиться к пандемии COVID-19. Они решили обезопасить свое население от иностранцев и всех загнали в клетку. Без зазрения совести ограничили доступ к мессенджерам, соцсетям, популярным сайтам и приложениям, усложнив работу журналистам...

С другой стороны, это были хорошие Игры. Было много эмоций, побед и разочарований. Были душевные церемонии открытия и закрытия. Невероятно милые волонтеры, которые старались помочь во всем и всегда.

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И так хочется, чтобы олимпийцы больше на попадали в "счастливые тюрьмы". Чтобы пандемия коронавируса завершилась и следующая Олимпиада – летняя в Париже-2024 – прошла в мире и веселье.