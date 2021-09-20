Прощання буде складним: зоряний футболіст анонсував свій відхід з Шахтаря

Марлос розказав про контракт з Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Марлос виступає в складі Шахтаря з 2014 року. Раніше Марлос оголосив про завершення кар'єри в збірній України.

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"Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику, гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною Шахтаря. І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним", – сказав Марлос в ефірі програми на Youtube-каналі Шахтаря.

У складі "гірників" Марлос чотири рази вигравав чемпіонат України і стільки ж разів – Кубок країни. Також він двічі ставав переможцем Суперкубка України.