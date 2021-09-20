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Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
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Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
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Порту --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Мальме --
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Вільярреал --
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Вольфсбург --
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Прощання буде складним: зоряний футболіст анонсував свій відхід з Шахтаря

Олександр Трикіша
20 вересня, 18:41
Гравець збірної України Марлос підтвердив, що його контракт з донецьким Шахтарем підходь до кінця. Натуралізований бразилець зізнався, що його чекає складне прощання

Марлос розказав про контракт з Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Марлос виступає в складі Шахтаря з 2014 року. Раніше Марлос оголосив про завершення кар'єри в збірній України.

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"Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику, гру, працює з новими футболістами.

Я дуже задоволений тим, що був частиною Шахтаря. І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним", – сказав Марлос в ефірі програми на Youtube-каналі Шахтаря.

У складі "гірників" Марлос чотири рази вигравав чемпіонат України і стільки ж разів – Кубок країни. Також він двічі ставав переможцем Суперкубка України.

Шахтар – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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