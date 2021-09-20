22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
Севилья --
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Зальцбург --
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Прощание будет сложным: звездный футболист анонсировал свой уход из Шахтера

Александр Трикиша
20 сентября, 18:41
Игрок сборной Украины Марлос подтвердил, что его контракт с донецким Шахтером подходит к концу. Натурализованный бразилец признался, что его ждет сложное прощание

Марлос рассказал о контракте с Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Марлос выступает в составе Шахтера с 2014 года. Ранее Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику, игру, работает с новыми футболистами.

Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", – сказал Марлос в эфире программы на Youtube-канале Шахтера.

В составе "горняков" Марлос четыре раза выигрывал чемпионат Украины и столько же раз – Кубок страны. Также он дважды становился победителем Суперкубка Украины.

Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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