Прощание будет сложным: звездный футболист анонсировал свой уход из Шахтера

Марлос рассказал о контракте с Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Марлос выступает в составе Шахтера с 2014 года. Ранее Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику, игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", – сказал Марлос в эфире программы на Youtube-канале Шахтера.

В составе "горняков" Марлос четыре раза выигрывал чемпионат Украины и столько же раз – Кубок страны. Также он дважды становился победителем Суперкубка Украины.