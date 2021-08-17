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Проблеми зі шлунком! Монако залишився без воротаря перед матчем із Шахтарем

Любомир Луканюк
17 серпня, 21:55
Голкіпер монегасків Александер Нюбель не потрапив у заявку на матч кваліфікації Ліги чемпіонів Монако – Шахтар через проблеми зі шлунком

Нюбель пропустить перший матч з Шахтарем / Фото: Instagram

О 22:00 розпочнеться матч четвертого відбіркового раунду Ліги чемпіонів між Монако і Шахтарем. На нашому сайті йде онлайн-трансляція поєдинку Монако – Шахтар.

Як виявилося, перед самою зустріччю Монако залишилося без основного воротаря. Голкіпер Александер Нюбель не потрапив в заявку на матч через проблеми зі шлунком.

Замість нього в основному складі Монако на поле вийде польський голкіпер Радослав Маєвський.

Раніше ми писали, де можна подивитися матч Монако – Шахтар в прямому ефірі.

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Прогноз букмекерів. На їхню думку, фаворитом зустрічі є Монако. Коефіцієнт на тріумф команди Ковача становить 1.66. На нічию виставлений коефіцієнт 4.20, на перемогу гостей – 5.10. Більш того, букмекери не вірять, що донеччани пройдуть далі за підсумками двох поєдинків – 2.49 проти 1.58 на французів.

Чи зможе Шахтар пройти Монако?

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