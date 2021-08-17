17 августа 33’
Монако 0
Шахтер 1
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Проблемы с желудком! Монако остался без вратаря перед матчем с Шахтером

Любомир Луканюк
17 августа, 21:55
Голкипер монегасков Александер Нюбель не попал в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов Монако – Шахтер из-за проблемы с желудком

Нюбель пропустит первый матч с Шахтером / Фото: Instagram

В 22:00 начнется матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов между Монако и Шахтером. На нашем сайте идет онлайн-трансляцию поединка Монако – Шахтер.

Как оказалось, перед самой встречей Монако осталось без основного вратаря. Голкипер Александер Нюбель не попал в заявку на матч из-за проблемы с желудком.

Вместо него в основном составе Монако на поле выйдет польский голкипер Радослав Маевски.

Ранее мы писали, где можно посмотреть матч Монако – Шахтер в прямом эфире.

Реклама

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на триумф команды Ковача составляет 1.66. На ничью выставлен коэффициент 4.20, на победу гостей – 5.10. Более того, букмекеры не верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 2.49 против 1.58 на французов.

Сможет ли Шахтер пройти Монако?

Реклама