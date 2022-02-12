Визнання від УЄФА: український воротар потрапив до символічної збірної Євро-2022

Кирило Ципун / Фото: Getty Images

Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну Євро-2022 з футзалу. До кращих гравців чемпіонату потрапив воротар збірної України Кирило Ципун.

34-річний футболіст зіграв на турнірі шість поєдинків, у яких пропустив 15 голів.

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Також у п'ятірку найкращих потрапили Дуглас Жуніор (Казахстан), Серхіо Лозано (Іспанія), Сергій Абрамов (Росія) та Зіки (Португалія).

Нагадаємо, у бронзовому фіналі чемпіонату Європи збірна України поступилася Іспанії з рахунком 1:4.

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Україна – Іспанія – 1:4 / Фото: UEFA.com

Але найбільше уболівальникам запам'ятався півфінал футзального Євро Україна – Росія 2:3. Українські фани протягом усього матчу скандували "Путін – х###о" , "Хто не скаче, той москаль", гімн України та інші фанатські кричалки.

Таким чином уболівальники "передали привіт" президенту РФ Володимиру Путіну, поки той спав на відкритті Олімпіади-2022.

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