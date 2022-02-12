12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
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Визнання від УЄФА: український воротар потрапив до символічної збірної Євро-2022

Сергій Шаховець
12 лютого, 13:10
В УЄФА підбили підсумки футзального чемпіонату Європи-2022 та склали символічну збірну турніру

Кирило Ципун / Фото: Getty Images

Офіційний сайт УЄФА опублікував символічну збірну Євро-2022 з футзалу. До кращих гравців чемпіонату потрапив воротар збірної України Кирило Ципун.

34-річний футболіст зіграв на турнірі шість поєдинків, у яких пропустив 15 голів.

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Також у п'ятірку найкращих потрапили Дуглас Жуніор (Казахстан), Серхіо Лозано (Іспанія), Сергій Абрамов (Росія) та Зіки (Португалія).

Нагадаємо, у бронзовому фіналі чемпіонату Європи збірна України поступилася Іспанії з рахунком 1:4.

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Україна – Іспанія – 1:4 / Фото: UEFA.com

Але найбільше уболівальникам запам'ятався півфінал футзального Євро Україна – Росія 2:3. Українські фани протягом усього матчу скандували "Путін – х###о" , "Хто не скаче, той москаль", гімн України та інші фанатські кричалки.

Таким чином уболівальники "передали привіт" президенту РФ Володимиру Путіну, поки той спав на відкритті Олімпіади-2022.

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Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні