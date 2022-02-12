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Признание от УЕФА: украинский вратарь попал в символическую сборную Евро-2022

Сергей Шаховец
12 февраля, 13:10
В УЕФА подвели итоги футзального чемпионата Европы-2022 и составили символическую сборную турнира

Кирилл Цыпун / Фото: Getty Images

Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2022 по футзалу. В число лучших игроков чемпионата попал вратарь сборной Украины Кирилл Цыпун.

34-летний футболист сыграл на турнире шесть поединков, в которых пропустил 15 голов.

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Также в пятерку лучших попали Дуглас Жуниор (Казахстан), Серхио Лозано (Испания), Сергей Абрамов (Россия) и Зики (Португалия).

Напомним, в бронзовом финале чемпионата Европы сборная Украины уступила Испании со счетом 1:4.

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Украина – Испания – 1:4 / Фото: UEFA.com

Но больше всего болельщикам запомнился полуфинал футзального Евро Украина – Россия 2:3. Украинские фаны на протяжении всего матча скандировали "Путин – х###о", "Хто не скаче, той москаль", гимн Украины и другие фанатские кричалки.

Таким образом болельщики "передали привет" президенту РФ Владимиру Путину, пока тот спал на открытии Олимпиады-2022.

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Фанаты передали привет Путину / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня