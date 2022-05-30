Привіт, кент! Два українці можуть опинитися в одному клубі АПЛ

Олександр Зінченко може скласти компанію Миколенку в Евертоні

У літнє трансферне вікно захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може змінити клубну прописку. У послугах українського універсалу зацікавлені одразу два клуби АПЛ, повідомляє The Athletic.

Читайте також: Мегатрансфер! Найкращий футболіст світу погодив контракт із Барселоною

Реклама

Евертон шукає футболіста, котрий зможе закрити позицію центрального півзахисника. Команді Віталія Миколенка необхідний гравець, здатний віддавати гострі передачі. Зінченко якраз підходить під ці характеристики. Нагадаємо, що основне амплуа Олександра – центральний хав, а флангового захисника з нього зробив наставник МанСіті Пеп Гвардіола.

Окрім "ірисок" чемпіоном Англії цікавиться Ньюкасл, який планує масштабну трансферну компанію у літнє міжсезоння

Реклама

Зазначимо, що Олександр Зінченко не має постійного місця в основному складі "міщан". Нині його статус у команді – гравець ротації.

Минулого сезону Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 28 матчів у всіх турнірах, з них 15 у АПЛ.

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Реклама

Додамо, що зараз Олександр Зінченко та Віталій Міколенко перебувають у таборі збірної України, де готуються до вирішального матчу плей-оф ЧС-2022 із Шотландією.

Раніше ми повідомляли, що Манчестер Сіті оголосив про придбання Голанда. Норвезький бомбардир приєднається до свого нового клубу 1 липня 2022 року.