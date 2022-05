Трансфер року! Манчестер Сіті оголосив про придбання Голанда

Англійський Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападаючого дортмундської Боруссії та національної збірної Норвегії Ерлінга Голанда.



21-річний норвежець приєднається до англійського гранду 1 липня 2022 року, до кінця нинішнього сезону він продовжить виступати за німецьких "джмелів".

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.