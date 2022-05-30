Привет, кент! Два украинца могут оказаться в одном клубе АПЛ

Александр Зинченко может составить компанию Миколенко в Эвертоне

В летнее трансферное окно защитник Манчестер Сити Александр Зинченко может сменить клубную прописку. В услугах украинского универсала заинтересованы сразу два клуба АПЛ, сообщает The Athletic.

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Эвертон ищет футболиста, который сможет закрыть позицию центрального полузащитника. Команде Виталия Миколенко необходим игрок, способный отдавать острые передачи. Зинченко как раз подходит под эти характеристики. Напомним, что основное амплуа Александра центральный хав, а флангового защитника из него сделал наставник МанСити Пеп Гвардиола.

Кроме "ирисок" чемпионом Англии интересуется Ньюкасл, который планирует масштабную трансферную компанию в летнее межсезонье.

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Отметим, что Александр Зинченко не имеет постоянного места в основном составе "горожан". Сейчас его статус в команде – игрок ротации.

В минувшем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 28 матчей во всех турнирах, из них 15 в АПЛ.

Александр Зинченко / Фото: Reuters

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Добавим, что сейчас Александр Зинченко и Виталий Миколенко находятся в лагере сборной Украины, где готовятся к решающему матчу плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией.

Ранее мы сообщали, что Манчестер Сити объявил о приобретении Холанда. Норвежский бомбардир присоединится к своему новому клубу 1 июля 2022 года.