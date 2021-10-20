20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Приклад для команди Луческу. Барселона не змогла забити Динамо в Юнацької лізі УЄФА

Сергій Шаховець
20 жовтня, 17:29
У поєдинку юнацької Ліги чемпіонів команда київського Динамо U-19 на виїзді зіграла внічию 0:0 з іспанською Барселоною

Динамо зіграло внічию з Барселоною в Юнацької лізі УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В середу, 20 жовтня, підопічні Ігоря Костюка грали на виїзді з юнацькою командою іспанської Барселони. Уже ввечері, о 19:45, свій поєдинок проведуть основні склади команд. Онлайн матчу Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

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Кияни приїхали в якості фаворитів матчу. Суперники обережно почали поєдинок, боячись допустити фатальну помилку. Перший момент виник біля воріт Динамо на 16-й хвилині зустрічі, але удар Барбера виявився неточним.

"Біло-сині" створили відмінний момент в середині першого тайму, коли м'яч після удару Кирила Попова влучив у стійку воріт Барселони.

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Хороші моменти відзначитися у ворота Барси мав Самба Діалло, але голкіпер "синьо-гранатових" був на висоті.

У підсумку – бойова, але безгольова нічия, яка не завадила підопічним Ігоря Костюка зберегти лідерську позицію в своєму квартеті, набравши 7 очок і зберігаючи ворота сухими за підсумками трьох матчів.

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Барселона U19 – Динамо U19 – 0: 0 (0: 0)

Барселона U19: Рафус – Хуанола, Алмейда, Ріад (Касас, 90+3), Вальє (Альба, 75) – Гаррідо, Касадо (к), Сола – Акомач, Барбера (Луцці, 73), Фуентес (Гайлан, 46).

Динамо U19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко, Яцик (к), Царенко (Скрипник, 90), Волошин, Діалло – Попов (Горбач, 85).

ОГЛЯД МАТЧУ

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