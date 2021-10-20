20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Динамо заб'є Барселоні два м'ячі: гучна заява від ексгравця збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 16:27
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Колишній футболіст збірної України Юрій Шелепницький припустив, що Динамо зможе двічі вразити ворота Барселони в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів
Динамо прогнозують два м'ячі в ворота Барселони
Динамо прогнозують два м'ячі в ворота Барселони / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Барселона і Динамо зіграють сьогодні на "Камп Ноу" в рамках третього туру групового етапу, початок – о 19:45. Дивитися Барселона – Динамо можна на нашому сайті.

Читайте також: Барселона – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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"Останній поєдинок каталонців в чемпіонаті Іспанії – з Валенсією (3: 1), показав, що вони поступово набувають впевненості. Однак Барселоні все ще не вистачає збалансованості, захист діє з помилками.

Барселона ще не вийшла з кризи
Барселона ще не вийшла з кризи / Фото: REUTERS

Динамівці гратимуть від оборони і чекати свого шансу в контратаках. Мірча Луческу прекрасно розуміє, що матчі з Барселоною – це останній шанс зачепитися за єврокубкову весну. Ставлю на результативну нічию 2:2", – впевнено заявив Шелепницький в інтерв'ю zbirna.com.

Цікаво, що в двох стартових турах Динамо жодного разу не забило в Лізі чемпіонів, зате вже встигло пропустити п'ять м'ячів. Всі – в поєдинку проти Баварії. Така ж ситуація і у Барселони, але каталонці пропустили навіть на один м'яч більше.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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Г
О
1
Динамо
11
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Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
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6
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