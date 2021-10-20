Пример для команды Луческу. Барселона не смогла забить Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Динамо сыграло вничью с Барселоной в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 20 октября, подопечные Игоря Костюка играли на выезде с юношеской командой испанской Барселоны. Уже вечером, в 19:45, свой поединок проведут основные составы команд. Онлайн матча Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

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Киевляне приехали в качестве фаворитов матча. Соперники осторожно начали поединок, боясь допустить фатальную ошибку. Первый момент возник у ворот Динамо на 16-й минуте встречи, но удар Барбера оказался неточным.

"Бело-синие" создали отменный момент в середине первого тайма, когда мяч после удара Кирилла Попова угодил в стойку ворот Барселоны.

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Хорошие моменты отличиться в ворота Барсы имел Самба Диалло, но голкипер "сине-гранатовых" был на высоте.

В итоге – боевая, но безголевая ничья, которая не помешала подопечным Игоря Костюка сохранить лидерскую позицию в своем квартете, набрав 7 очков и сохраняя ворота сухими по итогам трех матчей.

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Барселона U19 – Динамо U19 – 0:0 (0:0)

Барселона U19: Рафус – Хуанола, Альмейда, Ріад (Касас, 90+3), Вальє (Альба,75) – Гаррідо, Касадо (к), Сола – Акомач, Барбера (Луцці, 73), Фуентес (Гайлан, 46).

Динамо U19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко, Яцик (к), Царенко (Скрипник, 90), Волошин, Діалло – Попов (Горбач, 85).

ОБЗОР МАТЧА