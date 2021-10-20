20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Пример для команды Луческу. Барселона не смогла забить Динамо в Юношеской лиге УЕФА

Сергей Шаховец
20 октября, 17:29
В поединке юношеской Лиги чемпионов команда киевского Динамо U-19 на выезде сыграла вничью 0:0 с испанской Барселоной

Динамо сыграло вничью с Барселоной в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 20 октября, подопечные Игоря Костюка играли на выезде с юношеской командой испанской Барселоны. Уже вечером, в 19:45, свой поединок проведут основные составы команд. Онлайн матча Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

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Киевляне приехали в качестве фаворитов матча. Соперники осторожно начали поединок, боясь допустить фатальную ошибку. Первый момент возник у ворот Динамо на 16-й минуте встречи, но удар Барбера оказался неточным.

"Бело-синие" создали отменный момент в середине первого тайма, когда мяч после удара Кирилла Попова угодил в стойку ворот Барселоны.

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Хорошие моменты отличиться в ворота Барсы имел Самба Диалло, но голкипер "сине-гранатовых" был на высоте.

В итоге – боевая, но безголевая ничья, которая не помешала подопечным Игоря Костюка сохранить лидерскую позицию в своем квартете, набрав 7 очков и сохраняя ворота сухими по итогам трех матчей.

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Барселона U19 – Динамо U19 – 0:0 (0:0)

Барселона U19: Рафус – Хуанола, Альмейда, Ріад (Касас, 90+3), Вальє (Альба,75) – Гаррідо, Касадо (к), Сола – Акомач, Барбера (Луцці, 73), Фуентес (Гайлан, 46).

Динамо U19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко, Яцик (к), Царенко (Скрипник, 90), Волошин, Діалло – Попов (Горбач, 85).

ОБЗОР МАТЧА

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