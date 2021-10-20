Динамо забьет Барселоне два мяча: громкое заявление от экс-игрок сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Юрий Шелепницкий предположил, что Динамо сумеет дважды поразить ворота Барселоны в сегодняшнем матче Лиги чемпионов

Динамо прогнозируют два мяча в ворота Барселоны / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Барселона и Динамо сыграют сегодня на "Камп Ноу" в рамках третьего тура группового этапа, начало – в 19:45. Смотреть Барселона – Динамо можно на нашем сайте.

Читайте также: Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Реклама

"Последний поединок каталонцев в чемпионате Испании – с Валенсией (3:1), показал, что они постепенно обретают уверенность. Однако Барселоне все еще не хватает сбалансированности, защита действует с ошибками.

Барселона еще не вышла из кризиса / Фото: REUTERS

Динамовцы будут играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках. Мирча Луческу ведь прекрасно понимает, что матчи с Барселоной – это последний шанс зацепиться за еврокубковую весну. Ставлю на результативную ничью 2:2", – уверенно заявил Шелепницкий в интервью zbirna.com.

Интересно, что в двух стартовых турах Динамо ни разу не забило в Лиге чемпионов, зато уже успело пропустить пять мячей. Все – в поединке против Баварии. Такая же ситуация и у Барселоны, но каталонцы пропустили даже на один мяч больше.