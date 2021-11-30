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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
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"Причому тут Мессі?" Легенда футболу назвав винних у незаслуженому врученні "Золотого м'яча"

Сергій Шаховець
30 листопада, 11:26
Уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику по відношенню до володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі

Збігнєв Бонек став на захист Ліонеля Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку колишнього президента Польського футбольного союзу, причини проблеми у виборі лауреатів варто шукати у засновнику призу – France Football.

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"У всій цій плутанині я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі.

Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей з France Football", – написав Бонек в Twitter.

Зазначимо, що поляк Збігнєв Бонек був третім у класифікації найкращих футболістів світу "Золотий м'яч" 1982 року.

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Нагадаємо, що Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч", обійшовши у голосуванні польського нападника Баварії Роберта Левандовського.

Раніше володар Золотого м'яча 1990 року Лотар Маттеус висловився, що вважає несправедливим присудження цієї нагороди за підсумками 2021-го Ліонелю Мессі, а не Роберту Левандовському.

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Мессі і Левандовський – головні фаворити "Золотого м'яча" / Фото: Twitter, REUTERS