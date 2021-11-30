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Динамо --
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11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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"Причем тут Месси?" Легенда футбола назвал виновных в незаслуженном вручении "Золотого мяча"

Сергей Шаховец
30 ноября, 11:26
Прославленный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек считает незаслуженной критику по отношению к обладателю "Золотого мяча-2021" Лионелю Месси

Збигнев Бонек встал на защиту Лионеля Месси / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению бывшего президента Польского футбольного союза причины проблемы в выборе лауреатов стоит искать в учредителе приза – France Football.

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"Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько дерьма выливается на Лео Месси.

Не он выбрал себя. Эта формула исчерпала себя, ее нужно менять. Это проблема людей из France Football", — написал Бонек в Twitter.

Отметим, что поляк Збигнев Бонек был третьим в классификации лучших футболистов мира "Золотой мяч" в 1982 году.

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Напомним, что Лионель Месси получил свой седьмой "Золотой мяч", обойдя в голосовании польского нападающего Баварии Роберта Левандовски.

Ранее обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус высказался, что считает несправедливым присуждение этой награды по итогам 2021-го Лионелю Месси, а не Роберту Левандовски.

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Месси и Левандовски – главные фавориты на "Золотой мяч" / Фото: Twitter, REUTERS